На Марсі виявили "будівельні блоки" життя

Марсохід NASA Perseverance виявив органічні речовини, які можуть допомогти визначити, чи існувало насправді коли-небудь життя на Марсі. В органічних молекулах міститься вуглець, а його вважають будівельним матеріалом життя.

Про це пише Space.

Учені з Каліфорнійського технологічного інституту в Пасадені представили результати нового дослідження, заснованого на знахідках марсохода Perseverance, які він зробив у кратері Єзеро. Цей кратер був у далекому минулому наповнений рідкою водою, а це означає, що тут могло існувати позаземне життя.

Результати показують, що марсохід NASA виявив органічні сполуки в пробах, узятих із 10 гірських порід у кратері Єзеро. Вік цих гірських порід становить від 2,3 до 2,6 млрд років, а це свідчить про те, що будівельні блоки, необхідні для життя, могли існувати на Марсі дуже тривалий час у різних місцях.

Це не перший випадок, коли Perseverance знаходить органічну речовину на Марсі, але цього разу виявлення відбулося в районі, де колись могло існувати життя.

Нагадаємо, американський планетолог Дірк Шульц-Мекач заявив, що життя на Марсі було виявлено 50 років тому, але апарати NASA його випадково знищили. Ця теорія виникла з неоднозначних результатів експериментів із виявлення життя, проведених спусковими апаратами "Вікінг" у середині 1970-х рокі.

Раніше дослідники з’ясували, коли і як зникло життя на Марсі.

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