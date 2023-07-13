Міфи та реальні факти: топ-6 фейків про криптовалюту

2023 роціку в Україні вже, мабуть, не залишилося жодної людини, яка б не чула про криптовалюту. На сьогодні наша країна входить до трійки лідерів світу за використанням цифрових грошей. 13% українців мають віртуальні гроші на своїх рахунках. Проте існує багато упереджень стосовно криптовалюти, де правда, а де міф – читайте далі.

Міф №1: Криптовалюта — це торги повітрям

Коли 2008 року про криптовалюту заявили офіційно, вона нічого не коштувала. Сьогодні один біткоїн вартує близько 30 тис. доларів. Ціна зросла у десятки тисяч доларів, тому це й викликає порівняння з мильною бульбашкою і прогнози, що інвестори залишаться з носом. Що називають бульбашкою? Так називають коливання вартості активів, якими торгують на ринку, їхнє стрімке зростання чи падіння.

Криптовалюта існує вже понад 15 років. Упродовж цього часу її вартість то знижувалася, то підвищувалася. Та після своїх падінь біткоїн знову зростав у ціні, а за ним піднімався увесь ринок криптовалюти. Експерти прогнозують, що з часом крипта ставатиме лише стабільнішою. Оскільки надалі активи зростатимуть та падатимуть із меншим коливанням, а тривалість між циклами поступово збільшуватиметься.

Міф №2: Тренд на криптовалюту скоро мине

Зараз вже нікого не дивують планшети, смартфони та роботи-пилососи. Хоча кілька десятиліть тому лише невелика кількість людей цікавилася новинками технологій.

Така сама історія з криптовалютою. Електронними грошима поки що користується обмежена кількість людей. Але вже зараз в Україні можна за біткоїни купувати пальне, одяг, їжу, замовляти різноманітні послуги тощо. Ринок криптовалюти на сьогодні – це зростальна система, що стрімко розвивається і незабаром увійде у повсякденне фінансове життя кожного з нас. Оскільки вона є безпечнішою, надійнішою та дешевшою, наприклад, за банківську систему. Тому наразі уряди провідних країн світу думають над тим, щоб створювати власну цифрову валюту.

Міф №3: Придбати цифрові гроші складно

Більшість тих, хто бажає інвестувати в крипту, бояться, оскільки не мають відповідного досвіду. Але для купівлі електронних грошей існують спеціальні біржі, мобільні застосунки, різноманітні торговельні платформи. Зареєструватися там не складніше, ніж створити акаунт в соцмережі.

За правилами великих бірж, щоб зареєструватися, потрібно підтверджувати свою особу. Тому є вимога завантаження фотокопій документів. Але є майданчики, де можна зберегти анонімність. На сьогодні популярні саме анонімні платформи, на яких не вимагають особистих даних, буде достатньо лише адреси електронної пошти.

Для того, щоб купити криптовалюту, достатньо, щоб на особистій картці були кошти, які списуватимуться під час купівлі. Тому це досить просто - як купити товар в інтернет-магазині.

Міф №4: Лише професіонали можуть заробляти на криптовалюті

Ті, хто ніколи не інвестував у криптовалюту, вважають, що механізм купівлі подібний до торгів на форекс-біржах. Потрібно постійно відстежувати, коли ціна впаде, тоді купувати валюту, коли виросте – продавати. Але це зовсім не так, все набагато простіше. Переважна більшість інвесторів просто купує криптовалюту і чекає, коли вона зросте в ціні. Тому не потрібно постійно моніторити ринок та щодня дивитися новини.

Міф №5: Криптовалюту легше вкрасти

Крадіжки трапляються повсякчасно: досвідчені хакери можуть зламати паролі до банківських карток чи електронних гаманців.

Експерти доводять, що переважне число крадіжок стається з вини власників рахунків криптовалюти. Оскільки під час реєстрації вводяться не надто надійні паролі. Фахівці радять для убезпечення своїх електронних грошей мати подвійну ідентифікацію: окрім пароля, вводити код, який надходить на номер телефону чи електронну пошту. Ще є «холодні гаманці» - це спеціальні комп’ютерні програми чи флешки, які зламати практично неможливо.

Міф №6: Криптовалюта лише для хакерів та злочинців

Згідно з офіційними даними компаній, які займаються аналізом блокчейну, кількість незаконних транзакцій 2022 року становила лише 0,15 відсотка від загальної кількості розрахунків.

Великі світові держави працюють над тим, щоб унеможливити незаконну діяльність через крипторинок. Тому на всіх великих біржах вимагають залишати персональні дані, щоб можна було відстежувати шахрайські дії у криптосфері. З часом планується посилення регулювання обігу цифрових грошей на законодавчому рівні.

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