"На мріях росіян поставлено хрест": Данілов розповів про підсумки саміту НАТО

Україна в майбутньому стане повноцінним членом НАТО, але спочатку потрібно закінчити повномасштабну війну. Це також означає те, що Росія провалила свій план тиску на Україну і Захід.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи результати саміту НАТО у Вільнюсі.

"Ми будемо в НАТО, у цьому більше немає сумнівів. Більше того, саме вчорашній день показав, що на мріях росіян про розвиток Російської імперії поставлено хрест. Не буде більше існувати Російська імперія", — сказав він.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати саміту Північноатлантичного Альянсу, який відбувся у Вільнюсі 11-12 липня.

"Повертаємося додому з гарним результатом для нашої держави, дуже важливим для наших воїнів. Хороше посилення зброєю", — йдеться в заяві глави держави.

Як зазначає президент, за підсумками засідання було сформовано безпековий фундамент України на шляху до НАТО. Зокрема, йдеться про гарантії безпеки.

На думку координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, Альянс є невід'ємною частиною майбутнього України, тож про членство можна говорити після закінчення війни та проведення необхідних реформ.

Колишній очільник МЗС України Павло Клімкін заявив, що це був непоганий саміт.

"Якщо підбивати підсумки – ми не отримали все, що хотіли, але щось отримали. Результат збалансований. Путін точно нічого не отримав", - зазначив він.