"На мечтах россиян поставлен крест": Данилов рассказал об итогах саммита НАТО

Украина в будущем станет полноценным членом НАТО, но сначала нужно закончить полномасштабную войну. Это также означает, что Россия провалила свой план давления на Украину и Запад.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя результаты саммита НАТО в Вильнюсе.

"Мы будем в НАТО, в этом больше нет сомнений. Более того, именно вчерашний день показал, что на мечтах россиян о развитии Российской империи поставлен крест. Не будет больше существовать Российская империя", — сказал он.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах саммита Североатлантического Альянса, который прошел в Вильнюсе 11-12 июля.

"Возвращаемся домой с хорошим результатом для нашего государства, очень важным для наших воинов. Хорошее усиление оружием", — говорится в заявлении главы государства.

Как отмечает президент, по итогам заседания был сформирован фундамент безопасности Украины на пути в НАТО. В частности, речь идет о гарантиях безопасности.

По мнению координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Альянс является неотъемлемой частью будущего Украины, поэтому о членстве можно говорить после окончания войны и проведения необходимых реформ.

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что это был неплохой саммит.

"Если подводить итоги – мы не получили все, что хотели, но что-то получили. Результат сбалансирован. Путин точно ничего не получил", — отметил он.