"На мечтах россиян поставлен крест": Данилов рассказал об итогах саммита НАТО

Украина будет членом НАТО, уверен секретарь СНБО.
Украина в будущем станет полноценным членом НАТО, но сначала нужно закончить полномасштабную войну. Это также означает, что Россия провалила свой план давления на Украину и Запад.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя результаты саммита НАТО в Вильнюсе.
"Мы будем в НАТО, в этом больше нет сомнений. Более того, именно вчерашний день показал, что на мечтах россиян о развитии Российской империи поставлен крест. Не будет больше существовать Российская империя", — сказал он.
Напомним:
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах саммита Североатлантического Альянса, который прошел в Вильнюсе 11-12 июля.
"Возвращаемся домой с хорошим результатом для нашего государства, очень важным для наших воинов. Хорошее усиление оружием", — говорится в заявлении главы государства.
Как отмечает президент, по итогам заседания был сформирован фундамент безопасности Украины на пути в НАТО. В частности, речь идет о гарантиях безопасности.
По мнению координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Альянс является неотъемлемой частью будущего Украины, поэтому о членстве можно говорить после окончания войны и проведения необходимых реформ.
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что это был неплохой саммит.
"Если подводить итоги – мы не получили все, что хотели, но что-то получили. Результат сбалансирован. Путин точно ничего не получил", — отметил он.
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