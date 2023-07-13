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Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды: где будут грозы и град

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды: где будут грозы и град

На четверг, 13 июля, объявлено штормовое предупреждение. / Фото: pixabay.com

Уровень опасности – первый.

В Украине на четверг, 13 июля, объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в ряде областей.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Объявлен уровень опасности на западе страны и в Винницкой области. Синоптики предсказывают сильный дождь, грозы и град. Остальные территории Украины ненастье обойдет.

"Днем 13 июля в западных и Винницкой областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На Закарпатье и Прикарпатье — значительные дожди", — говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают о грозах и шквалах на западе Украины. / ©
Синоптики предупреждают о грозах и шквалах на западе Украины.

Напомним, в прогнозе погоды на 13 июля синоптики сообщали о том, какие области Украины накроют сильные дожди и град. В общем, четверг будет теплым. местами – до 35°. Впрочем, на части страны будут сильные грозы и шквалы.

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Дата публикации
Просмотры
205
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