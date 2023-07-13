Синоптики попереджають про різке погіршення погоди: де будуть грози та град

В Україні на четвер, 13 липня, оголошено штормове попередження. Синоптики попереджають про погіршення погоди у низці областей.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Оголошено І рівень небезпечності на заході країни та у Вінницькій області. Синоптики прогнозують сильний дощ, грози та град. Решту території України негода омине.

"Вдень 13 липня у західних та Вінницькій областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На Закарпатті та Прикарпатті - значні дощі", - йдеться у повідомленні.

Синоптики попереджають про грози та шквали на заході України.

Нагадаємо, у прогнозі погоди на 13 липня синоптики повідомляли, які області України накриють сильні дощі та град. Загалом четвер буде теплим. місцями – до 35°. Втім, на частині країни будуть сильні грози та шквали.

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