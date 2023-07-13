Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Синоптики попереджають про різке погіршення погоди: де будуть грози та град

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
360
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Синоптики попереджають про різке погіршення погоди: де будуть грози та град

На четвер, 13 липня, оголошено штормове попередження. / Фото: pixabay.com

Рівень небезпечності - перший.

В Україні на четвер, 13 липня, оголошено штормове попередження. Синоптики попереджають про погіршення погоди у низці областей.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

Оголошено І рівень небезпечності на заході країни та у Вінницькій області. Синоптики прогнозують сильний дощ, грози та град. Решту території України негода омине. 

"Вдень 13 липня у західних та Вінницькій областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На Закарпатті та Прикарпатті - значні дощі", - йдеться у повідомленні. 

Синоптики попереджають про грози та шквали на заході України. / ©
Синоптики попереджають про грози та шквали на заході України.

Нагадаємо, у прогнозі погоди на 13 липня синоптики повідомляли, які області України накриють сильні дощі та град. Загалом четвер буде теплим. місцями – до 35°. Втім, на частині країни будуть сильні грози та шквали.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
360
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація