Враг снова атаковал Украину: как прошла ночь в регионах

Российские кафиры продолжают атаковать Украину прицельно нанося удары по мирному населению и гражданским объектам.

Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

Черниговщина

В сутки — 5 обстрелов (48 взрывов). Из минометов и артиллерии враг обстреливал Новгород-Северский район. Также зафиксировано использование ударного дрона-камикадзе неустановленного типа. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина

Вчера в течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и общин Сумской области. Зафиксировано 130 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская, Шалыгинская, Эсманская, Зноб-Новгородская общины. В результате обстрела погиб 1 местный житель. Произошло возгорание частного здания.

Запорожская область

Под поражением оказались 16 населенных пунктов области – зафиксирован 61 вражеский удар. Россияне совершили 6 РСЗО-обстрелов Железнодорожного, Новоданиловки, Гуляйпольского, Малой Токмачки и Каменского. Среди них 55 артударов пришлись по территории Новоандреевки, Новодаровки, Белогорья, Левадного, Полтавки, Роботиного, Волшебного, Приморского, Плавней, Малых Щербаков и других прифронтовых городов и сел.

Поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Днепропетровщина

Несколько раз в течение вчерашнего дня Никопольский район находился под огнем захватчика. Тяжелая артиллерия была по Марганецкой и Красногригорьевской общинам и Никополю. Повреждены 3 частных дома и хозяйственная постройка. К счастью, людей не задело.

Харьковщина

Сегодня утром враг обстрелял с.Кинрашовка Купянского района. Поврежден частный дом, хозяйственные постройки, частный автомобиль. Информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются. На Слобожанском направлении артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись Казачья Лопань Харьковского района, Волчанск, Бочково, Бударки Чугуевского района.

В Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки, где силами обороны отбито 7 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово. При обстреле села Юрченково Чугуевского района из РСЗО «Ураган» повреждена сельскохозяйственная техника и хозяйственные сооружения.

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В результате обстрела с. Вильча Чугуевского района из РСЗО получили ранения и были госпитализированы гражданские мужчины 53-х и 74-х годов. Поврежден частный жилой дом и забор. В результате удара двумя управляемыми авиабомбами по с. Подолы Купянского района повреждены газовая труба, частный дом, гараж, летняя кухня, два автомобиля.

Луганщина

Враг вел огонь вблизи деоккупированных сел Краснореченского общества, в частности Невского. В эпицентре обстрелов оказалась и Белогоровка. Наши защитники держат линию обороны в Серебрянском лесу. Туда враг ударил из авиации. За сутки противник совершил 123 обстрела (509 снарядов).

Донетчина

Под огнем россиян за прошлые сутки оказались 9 населенных пунктов: Новогродовка, Красногоровка, Авдеевка, Часов Яр, пгт Нью-Йорк, с.Бердичи, пгт Святогоровка, с.Максимильяновка, с.Нетайлово. Повреждены 15 жилых домов, школа, 2 магазина, здание ГСЧС, здание ЦНАП, участок горводоканала, ЛЭП, здание СП "Здоровье", ветеринарная клиника. За сутки в Донецкой области: один человек ранен.

Николаевщина

Вчера под артиллерийским огнем была акватория Очаковской общины. Пострадавших нет. Также вчера утром вражеские обстрелы фиксировались за пределами с. Солончаки Куцурубской общины. Прошло без пострадавших.

Херсонщина

За сутки по области противник произвел 51 обстрел (323 снаряда), из них по г. Херсон — 5 обстрелов (30 снарядов).

Рашисты попали в районы 23 населенных пунктов области Вчера оккупанты ударили по жилому сектору Херсона.

Пострадали пять человек, в том числе 3-летняя девочка. Травмированные женщины 47, 55 и 68 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. 59-летний мужчина получил осколочные ранения. Медики оказали ему помощь. Девочка доставлена в реанимацию. Сейчас ребенок находится под постоянным наблюдением врачей.

В результате вражеского артиллерийского обстрела Белозерки ранения получил 57-летний мужчина. Всего за сутки по области 6 человек получили ранения, из них один ребенок.

Напомним, украинские войска провели успешную атаку в районе Авдеевки и продвинулись вперед.

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