Тысяча пингвинов "пришла в гости" к украинским полярникам — милое видео

Украинские полярники с арктической станции "Академик Вернадский" показали стаю пингвинов, которая скопились вблизи украинской станции.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра и показала видео.

Как рассказали ученые, несколько сотен пингвинов собрались на берегу возле станции "Академик Вернадский", чтобы нырнуть в океан за крылем.

"Интересно, что перед тем, как прыгнуть в воду, толпы пингвинов могут достаточно долго топтаться на побережье. Почему так? Ученые предполагают, что они ждут, пока нырнет кто-то первый — самый смелый. Именно он рискует больше всего, ведь в океане этих птиц подстерегают хищники, прежде всего морские леопарды. Поэтому первый "пловец" может стать легкой добычей. Иногда пингвины даже специально подталкивают друг друга в воду. Когда же нырнул первый – вся группа трогается за ним. Кстати, это тоже одно из пищевых приспособлений понгвинов. Если броситься за едой всем вместе, то риск для каждой птицы меньше, чем если они будут питаться поодиночке. Ведь пока леопард или косатка схватит кого-нибудь одного, другие спокойно поедят", — объясняют исследователи.

Там также добавили, что сейчас на острове Галиндез, где расположен "Вернадский", уже собралось около четырех тысяч субантарктических пингвинов.

Напомним, к "Академику Вернадскому" прибыли пингвины для гнездования — фото.

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