Тисячі пінгвінів "завітали в гості" до українських полярників – миле відео

Українські полярники з арктичної станції "Академік Вернадський" показали зграю пінгвінів, яку які скупчилися поблизу української станції.

Про це повідомила пресслужба Національного антарктичного наукового центру і показала відео.

Як розповіли науковці, кілька сотень пінгвінів зібралися на березі біля станції "Академік Вернадський", щоб пірнути в океан за крилем.

"Цікаво, що перед тим, як стрибнути у воду, натовпи пінгвінів можуть досить довго тупцювати на узбережжі. Чому так? Вчені припускають, що вони чекають, доки пірне хтось перший – найсміливіший. Саме він ризикує найбільше, адже в океані на цих птахів чатують хижаки, насамперед морські леопарди. Тож перший "плавець" може стати легкою здобиччю. Інколи пінгвіни навіть спеціально підштовхують одне одного у воду. Коли ж пірнув перший – увесь гурт рушає за ним. До речі, це теж одне з харчових пристосувань понгвінів. Якщо кинутися за їжею усім разом, то ризик для кожного птаха менше, ніж якщо вони будуть харчуватися поодинці. Адже поки леопард чи косатка вхопить когось одного, інші спокійно поїдять", - пояснюють дослідники.

Там також додали, що зараз на острові Галіндез, де розташований "Вернадський", вже зібралося близько чотирьох тисяч субантарктичних пінгвінів.

Нагадаємо, до "Академіка Вернадського" прибули пінгвіни для гніздування – фото.

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