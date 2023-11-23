В Украину идут сильные снегопады и дожди: синоптики сообщили, когда и где ожидать непогоду

В Украину идет непогода. В некоторых регионах нашего государства синоптики прогнозируют обильные снегопады и дожди.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По информации синоптиков, 26 и 27 ноября в Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях и столице ожидаются сильные снегопады.

В Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильные мокрый снег и дождь, местами гололедица. Прирост снежного покрова может достичь 20-30 см, местами 40-50 см. Ожидаются вьюги, снежные заносы, на дорогах гололедица.

"В Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму пройдут значительные дожди. В северных, центральных, южных областях и Крыму усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25 м/с; в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с; в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. На акватории Черного моря ожидается усиление ветра до 25-30 м/с; высота волн 20-30 дм, днем 26 ноября и ночью 27 ноября высота волн 30-50 дм. Призываем соблюдать осторожность в эти дни и соблюдать правила безопасности. Лучше не планируйте дальние путешествия на это время", — подчеркнули в ГСЧС Украины.

Напомним, что украинские полярники показали белые ночи в Антарктике.