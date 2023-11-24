Синоптики предупреждают о непогоде в Украине: где сильно ухудшится погода

В пятницу, 24 ноября, в Украине сильно ухудшится погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Синоптики предупреждают о сильных шквалах в большинстве украинских областей. Объявлен I уровень опасности. Ненастье обойдет только Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую и Донецкую область.

"24 ноября в Украине кроме южной части порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с", — говорится в предупреждении Укргидрометцентра.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине на пятницу, 24 ноября. / Фото: Укргидрометцентр

В Киеве и Киевской области также объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Напомним, синоптики информировали, что 24 ноября в Украине станет теплее, но местами будет сильный ветер. В большинстве областей температура воздуха днем будет 1-6° тепла.

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