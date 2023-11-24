Синоптики попереджають про негоду в Україні: де сильно погіршиться погода

У п'ятницю, 24 листопада, в Україні сильно погіршиться погода. Синоптики оголосили штормове попередження.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Синоптики попереджають про сильні шквали у більшості українських областей. Оголошено І рівень небезпечності. Негода омине лише Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку та Донецьку область.

"24 листопада в Україні, крім південної частини, пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с", - йдеться у попередженні Укргідрометцентру.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні на п'ятницю, 24 листопада. / Фото: Укргідрометцентр

У Києві та Київській області також оголошено штормове попередження. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Нагадаємо, синоптики інформували, що 24 листопада в Україні потеплішає, але місцями буде сильний вітер. В більшості областей температура повітря вдень буде 1-6° тепла.

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