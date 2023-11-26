Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Частина окупованої Донеччини знеструмлена через атаку на ТЕС – ЗМП

Частина окупованої Донеччини знеструмлена через атаку на ТЕС – ЗМП

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
733
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Частина окупованої Донеччини знеструмлена через атаку на ТЕС – ЗМП

Старобешівська ТЕС / Фото: flamber.ru

Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що збили "не усі об'єкти".

Через атаку на Старобешівську ТЕС на Донеччині у ніч проти 26 листопада у кількох містах на тимчасово окупованій території зникла електроенергія.   

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ та ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

За інформацією місцевих ЗМП, вночі "був приліт" у Старобешівську ТЕС Донецької області. Внаслідок вибуху "половина Маріуполя, Донецька, Єнакієвого та Горлівка без електрики".

Пушилін заявив, що вночі противник спробував завдати шкоди енергосистемі так званої "ДНР", тому частина території знеструмлена. За його словами, удар нібито "був масованим", тому вони збили "не усі об'єкти".

Нагадаємо, вночі у російській Тулі безпілотник влучив у багатоповерхівку: є постраждалі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
733
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація