Частина окупованої Донеччини знеструмлена через атаку на ТЕС – ЗМП

Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що збили "не усі об'єкти".

Через атаку на Старобешівську ТЕС на Донеччині у ніч проти 26 листопада у кількох містах на тимчасово окупованій території зникла електроенергія.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ та ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

За інформацією місцевих ЗМП, вночі "був приліт" у Старобешівську ТЕС Донецької області. Внаслідок вибуху "половина Маріуполя, Донецька, Єнакієвого та Горлівка без електрики".

Пушилін заявив, що вночі противник спробував завдати шкоди енергосистемі так званої "ДНР", тому частина території знеструмлена. За його словами, удар нібито "був масованим", тому вони збили "не усі об'єкти".

Нагадаємо, вночі у російській Тулі безпілотник влучив у багатоповерхівку: є постраждалі.

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