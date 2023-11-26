У російській Тулі безпілотник влучив у багатоповерхівку: є постраждалі

Російські "ЗМІ" повідомили, що нібито "дрон ЗСУ" вперше з початку війни врізався у житлову багатоповерхівку у Тулі. За інформацією журналістів, він влетів у квартиру на 12-му поверсі будинку на вулиці Хворостухіна.

Про це пише Mash.

"Постраждала одна людина — у неї травма стопи. Також про допомогу попросили діти, які мешкають поверхом нижче — у них переляк. На місці працюють екстрені служби. Усіх мешканців прямо зараз евакуювали з будівлі", - йдеться у повідомленні.

Очевидці зафіксували момент влучання безпілотника у житловий будинок на вулиці Хворостухіна у Тулі.

Також читайте У тимчасово окупованих містах Донеччини пролунали вибухи: в деяких районах зникло світло

На кадрах чути, як БПЛА підлітає до багатоповерхівки та розривається у квартирі на 12 поверсі. У цей момент у ній знаходилася щонайменше одна людина — медики діагностували у нього легке різане поранення стопи.

Губернатор Олексій Дюмін заявив, що над Тулою збили два безпілотники. Один із них і потрапив у багатоповерхівку.

Пошкоджено скління 3 квартир.

Нагадаємо, що у ніч проти 26 листопада росіянам розпочала ввижатися масована атака безпілотників на Москву та інші регіони.

Раніше ми писали, що в Росії заявили про начебто збивання безпілотника над Смоленською областю та атаку дроном по пороховому заводу в Тамбовській області.

Читайте також: