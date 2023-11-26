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У російській Тулі безпілотник влучив у багатоповерхівку: є постраждалі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У російській Тулі безпілотник влучив у багатоповерхівку: є постраждалі

У російській Тулі - неспокійна ніч. / Фото: ТСН.ua

Неспокійна ніч видалася у росіян 26 листопада 2023 року.

Російські "ЗМІ" повідомили, що нібито "дрон ЗСУ" вперше з початку війни врізався у житлову багатоповерхівку у Тулі. За інформацією журналістів, він влетів у квартиру на 12-му поверсі будинку на вулиці Хворостухіна.

Про це пише Mash. 

"Постраждала одна людина — у неї травма стопи. Також про допомогу попросили діти, які мешкають поверхом нижче — у них переляк. На місці працюють екстрені служби. Усіх мешканців прямо зараз евакуювали з будівлі", - йдеться у повідомленні. 

Очевидці зафіксували момент влучання безпілотника у житловий будинок на вулиці Хворостухіна у Тулі.

На кадрах чути, як БПЛА підлітає до багатоповерхівки та розривається у квартирі на 12 поверсі. У цей момент у ній знаходилася щонайменше одна людина — медики діагностували у нього легке різане поранення стопи.

Губернатор Олексій Дюмін заявив, що над Тулою збили два безпілотники. Один із них і потрапив у багатоповерхівку.

Пошкоджено скління 3 квартир. 

Нагадаємо, що у ніч проти 26 листопада росіянам розпочала ввижатися масована атака безпілотників на Москву та інші регіони

Раніше ми писали, що в Росії заявили про начебто збивання безпілотника над Смоленською областю та атаку дроном по пороховому заводу в Тамбовській області.

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Дата публікації
Перегляди
60
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