В российской Туле беспилотник попал в многоэтажку: есть пострадавшие

Российские "СМИ" сообщили, что якобы "дрон ВСУ" впервые с начала войны врезался в жилую многоэтажку в Туле. По информации журналистов, он влетел в квартиру на 12 этаже дома на улице Хворостухина.

Об этом пишет Mash.

"Пострадал один человек — у него травма стопы. Также о помощи попросили дети, которые проживают этажом ниже — у них испуг. На месте работают экстренные службы. Все жители прямо сейчас были эвакуированы из здания", — говорится в сообщении.

Очевидцы зафиксировали момент попадания беспилотника в жилой дом по улице Хворостухина в Туле.

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На кадрах слышно, как БПЛА подлетает к многоэтажке и разрывается в квартире на 12 этаже. В этот момент в ней находился, по меньшей мере, один человек — медики диагностировали у него легкое резаное ранение стопы.

Губернатор Алексей Дюмин заявил, что над Тулой сбили два беспилотника. Один из них и попал в многоэтажку.

Поврежден остекление 3 квартир.

Напомним, что в ночь на 26 ноября россиянам начала мерещиться массированная атака беспилотников на Москву и другие регионы.

Ранее мы писали, что в России заявили о якобы сбивании беспилотника над Смоленской областью и атаке дроном по пороховому заводу в Тамбовской области.

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