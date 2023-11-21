В РФ заявили о якобы сбитии украинских БпЛА

Беспилотники были сбиты в районе Орловской и Курской областей.

В России снова заявили о сбитии якобы украинских беспилотников

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны страны-агрессорки.

Так заявили, что беспилотник был сбит силами ПВО в районе Курской области.

"Очередными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", — говорится в сообщении.

Также губернатор Орловской области РФ Андрей Кличков заявил, что БПЛА был сбит над территорией Шабликинского района области.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 ноября Минобороны РФ заявила о якобы сбитии беспилотника в Московской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что в России заявили о якобы атаке БпЛА на Москву.

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