В РФ заявили о якобы сбитии украинских БпЛА

Беспилотники были сбиты в районе Орловской и Курской областей.
В России снова заявили о сбитии якобы украинских беспилотников
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны страны-агрессорки.
Так заявили, что беспилотник был сбит силами ПВО в районе Курской области.
"Очередными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", — говорится в сообщении.
Также губернатор Орловской области РФ Андрей Кличков заявил, что БПЛА был сбит над территорией Шабликинского района области.
Напомним, ранее сообщалось, что 19 ноября Минобороны РФ заявила о якобы сбитии беспилотника в Московской области.
Кроме того, мы ранее информировали, что в России заявили о якобы атаке БпЛА на Москву.
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