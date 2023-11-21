В Белом доме обвинили ХАМАС в геноциде Израиля

В Администрации Байдена напомнили, что лидер ХАМАС обещали не останавливаться в попытке уничтожить Израиль.

В Белом доме обвинили боевиков террористической группировки ХАМАС в геноциде израильского народа.

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Об этом на брифинге заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"То, что стремится ХАМАС, безусловно, это геноцид. Они хотят стереть Израиль с карты мира. Они говорили об этом публично и не раз", — сказал Кирби.

Кроме того, он напомнил, как лидеры ХАМАСа недавно угрожали Израилю.

"Они говорили, что не остановятся. Случившееся 7 октября будет повторяться снова и снова", — подчеркнул чиновник.

Кирби заявил, что боевики убивали людей прямо в их домах и на музыкальном фестивале. В Белом доме считают, что эти преступления имеют все признаки геноцида.

Чиновник добавил, что Израиль не пытается уничтожить палестинский народ или стереть с лица земли Сектор Газы.

"Израиль пытается оградиться от террористической угрозы геноцида", — отметил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что Хезболла выпустила по Израилю более 1000 боеприпасов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Совет национальной безопасности Израиля планирует на следующей неделе обсудить законопроект, который позволит восстановить смертную казнь в стране.

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