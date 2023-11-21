В Білому домі звинуватили ХАМАС у геноциді Ізраїлю

У Адміністрації Байдена нагадали, що лідер ХАМАС обіцяли не зупинятись у намаганні знищити Ізраїль.

У Білому домі звинуватили бойовиків терористичного угруповання ХАМАС у геноциді ізраїльського народу.

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Про це під час брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Те, що прагне ХАМАС, безперечно, це геноцид. Вони хочуть стерти Ізраїль з карти світу. Вони говорили про це публічно і не раз", - сказав Кірбі.

Крім того, він нагадав, як лідери ХАМАС нещодавно погрожували Ізраїлю.

"Вони говорили, що не зупиняться. Те, що сталося 7 жовтня, повторюватиметься знову і знову", - наголосив чиновник.

Кірбі заявив, що бойовики вбивали людей прямо у їх будинках та на музичному фестивалі. У Білому домі вважають, що ці злочини мають всі ознаки геноциду.

Чиновник додав, що Ізраїль не намагається знищити палестинський народ, чи стерти з лиця землі Сектор Гази.

"Ізраїль намагається захиститись від терористичної загрози геноциду", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Хезболла випустила по Ізраїлю понад 1000 боєприпасів.

Крім того, ми раніше інформували, що Рада національної безпеки Ізраїлю планує наступного тижня обговорити законопроект, який дозволить відновити в країні смертну кару.

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