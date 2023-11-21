У РФ заявили про нібито збиття українських БпЛА

Безпілотники були збиті в районі Орловської та Курської областей.

У Росії знову заявили про збиття нібито українських безпілотниківю

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони країни-агресорки.

Так заявили, що безпілотник був збитий силами ППО в районі Курської області.

"Черговими силами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Курської області", - йдеться у повідомленні.

Також губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков заявив, що БпЛА був збитий над територією Шабликинського району області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 19 листопада Міноборони РФ заявила про нібито збиття безпілотника у Московській області.

Крім того, ми раніше інформували, що у Росії заявили про нібито атаку БпЛА на Москву.

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