У РФ заявили про нібито збиття українських БпЛА

Безпілотники були збиті в районі Орловської та Курської областей.
У Росії знову заявили про збиття нібито українських безпілотниківю
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони країни-агресорки.
Так заявили, що безпілотник був збитий силами ППО в районі Курської області.
"Черговими силами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Курської області", - йдеться у повідомленні.
Також губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков заявив, що БпЛА був збитий над територією Шабликинського району області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 19 листопада Міноборони РФ заявила про нібито збиття безпілотника у Московській області.
Крім того, ми раніше інформували, що у Росії заявили про нібито атаку БпЛА на Москву.
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