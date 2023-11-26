На Вінниччині спалахнула масштабна пожежа на ринку

25 листопада о 23:08 пожежу на критому ринку ТК «Центральний» у м.Хмільник на Вінниччині ліквідовано.

Про це у соціальних мережах інформує Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

Площа загоряння 800 кв.м.

Наразі бійці ДСНС проводять проливку та розбір конструкцій. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 54 особи особового складу та 15 одиниць техніки, а також підрозділи місцевих пожежних команд з сіл Уланів та Війтівці, підвіз води додатково організовано добровільною пожежною командою села Березна.

Що стало причиною виникнення пожежі наразі встановлюється.

Тим часом зранку 18 листопада на Подолі в Києві спалахнула пожежа. Причини займання наразі невідомі.

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