На Вінниччині спалахнула масштабна пожежа на ринку

Пожежники тривалий час намагалися загасити вогонь.
25 листопада о 23:08 пожежу на критому ринку ТК «Центральний» у м.Хмільник на Вінниччині ліквідовано.
Про це у соціальних мережах інформує Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.
Площа загоряння 800 кв.м.
Наразі бійці ДСНС проводять проливку та розбір конструкцій. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 54 особи особового складу та 15 одиниць техніки, а також підрозділи місцевих пожежних команд з сіл Уланів та Війтівці, підвіз води додатково організовано добровільною пожежною командою села Березна.
Що стало причиною виникнення пожежі наразі встановлюється.
Тим часом зранку 18 листопада на Подолі в Києві спалахнула пожежа. Причини займання наразі невідомі.
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