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Часть оккупированной Донеччины обесточена из-за атаки на ТЭС – СМП

Часть оккупированной Донеччины обесточена из-за атаки на ТЭС – СМП

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Время на прочтение
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Часть оккупированной Донеччины обесточена из-за атаки на ТЭС – СМП

Старобешевская ТЭС / Фото: ЧелНовости.Ру

Главарь "ДНР" Пушилин заявил, что сбили "не все объекты".

Из-за атаки на Старобешевскую ТЭС в Донецкой области в ночь на 26 ноября в нескольких городах на временно оккупированной территории исчезла электроэнергия.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ и главарь "ДНР" Денис Пушилин.

По информации местных СМП, ночью "был прилет" в Старобешевскую ТЭС Донецкой области. В результате взрыва "половина Мариуполя, Донецка, Енакиево и Горловка без электричества".

Пушилин заявил, что ночью противник попытался нанести ущерб энергосистеме так называемой "ДНР", поэтому часть территории обесточена. По его словам, удар якобы "был массированным", поэтому они сбили "не все объекты".

Напомним, ночью в российской Туле беспилотник попал в многоэтажку: есть пострадавшие.

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Дата публикации
Просмотры
733
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