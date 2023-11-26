Россияне в панике, что их атаковали новые украинские беспилотники

Россияне уверяют, что новые дроны не имеют ничего общего с UJ-22 и "Бобрами".

В России заявили, что в ночь на 26 ноября она подверглась атаке беспилотников со стороны Украины. Однако, что это были за БПЛА – россияне пока не знают.

Об этом пишет российский телеграмм-канал Mash.

Также читайте В Москве похвастались Медведеву серийным производством беспилотных ударных вертолетов "Термит"

Россияне уверяют, что новые дроны не имеют ничего общего с известными UJ-22 и "Бобрами".

"По одной из версий, ВСУ атаковали Тулу дронами, сделанными вроде "летающего крыла" — из-за чего они схожи со знаменитой российской "Геранью". Специалисты сейчас выясняют, что это за аппарат. Пока известно, что он не нет ничего общего с UJ-22 и "Бобрами", — говорится в сообщении.

В Минобороны беспилотники, атаковавшие Москву и другие области, назвали "летательный аппарат самолетного типа".

Отметим, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров отреагировал на информацию и заинтриговал новостями. На своей странице в телеграмм-канале он написал: "Army of drones".

Напомним, в России взывают о массированной атаке в ночь на 26 ноября. Под ударом оказались несколько областей РФ, в том числе столица.

Читайте также: