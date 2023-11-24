Окупантів у Джанкої накрила чергова "бавовна": що відомо

Так, 24 листопада вибухи пролунали у районі Джанкою. Попередньо, дрон атакував військову частину ворога.

Про це пише журналіст Андрій Цаплієнко.

У Джанкої чергова "бавовна"

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Традиційно, міноборони РФ звітує про "збиті безпілотники". Мовляв, цілих 16 БпЛА було ліквідовано над Кримським півостровом. Натомість рятувальники повідомляють про 4 вибухи та 3 постраждалих.

На території частини спалахнула пожежа, яку намагаються загасити вогнеборці. Туди, кажуть окупанти, нікого не пускають.

Раніше вибухи лунали у центрі Севастополя.

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