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Окупантів у Джанкої накрила чергова "бавовна": що відомо

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Окупантів у Джанкої накрила чергова "бавовна": що відомо

Стовп диму / Ілюстративне фото / Фото: DepositPhotos

Тимчасово окупований росіянами Крим дедалі частіше накриває потужна "бавовна".

Так, 24 листопада вибухи пролунали у районі Джанкою. Попередньо, дрон атакував військову частину ворога.

Про це пише журналіст Андрій Цаплієнко.

У Джанкої чергова "бавовна"

У Джанкої чергова "бавовна"

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Традиційно, міноборони РФ звітує про "збиті безпілотники". Мовляв, цілих 16 БпЛА було ліквідовано над Кримським півостровом. Натомість рятувальники повідомляють про 4 вибухи та 3 постраждалих.

На території частини спалахнула пожежа, яку намагаються загасити вогнеборці. Туди, кажуть окупанти, нікого не пускають.

Раніше вибухи лунали у центрі Севастополя.

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Дата публікації
Перегляди
586
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