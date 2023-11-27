Не просто новые планеты: ученые обнаружили два горячих Юпитера

Это массивные газовые гиганты, обращающиеся настолько близко к своим звездам, что там нет возможности появления жизни.

Ученые открыли две новые планеты, принадлежащие к классу горячих Юпитеров. Планеты получили название TOI-4377b и TOI-4551b, и оба мира вращаются вокруг звезд красных гигантов.

Об этом пишет Phys.

Согласно исследованию, обе планеты вращаются вокруг звезд красных гигантов, в то же время TOI-4377 b расположена на расстоянии 1486 световых лет от нас, а TOI-4551 b – на расстоянии 704 световых лет от Земли.

Ученые считают, что это не просто новые горячие Юпитеры, а представители редкого типа огромных планет, имеющих короткий орбитальный период вращения вокруг звезд и находящихся вместе с красными гигантами. Горячие Юпитеры обладают схожими свойствами с самой большой планетой Солнечной системы, но имеют более высокую температуру и находятся очень близко к своим звездам.

Экзопланета TOI-4377 b

Этот газовый гигант имеет 0,96 масс Юпитера и 1,35 диаметра Юпитера. Он вращается вокруг своей звезды на очень близком расстоянии, которое составляет 0,058 астрономической единицы (а.е.). Одна такая единица равняется примерно 150 млн км. Полное вращение вокруг звезды планета совершает за 4,38 земных суток, то есть год здесь длится более половины земной недели.

Экзопланета TOI-4551 b

Этот газовый гигант имеет 1,49 массы Юпитера, а его диаметр ученые оценивают как на 6% больше, чем у самой большой планеты Солнечной системы. Экзопланета также находится близко к своей звезде, хотя в 2 раза дальше, чем TOI-4377 b, то есть на расстоянии 0,1 а.е. Год здесь имеет продолжительность 10 земных суток.

Ранее ученые выяснили, что таинственные аномалии у ядра Земли могут быть остатками планеты размером с врезавшуюся в нашу планету Марс. По мнению ученых, примерно через 100 миллионов лет после образования Солнечной системы, планета под названием Тея врезалась в Землю. Столкновение расплавило большую часть Земли и Теи. На орбиту выбросило огромное количество пыли и камней — так появилась Луна.

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