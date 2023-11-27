Не просто нові планети: вчені виявили два гарячі Юпітери

Це масивні газові гіганти, що обертаються настільки близько до своїх зірок, що там немає можливості появи життя.

Вчені відкрили дві нові планети, що належать до класу гарячих Юпітерів. Планети отримали назву TOI-4377 b і TOI-4551 b, і обидва світи обертаються навколо зірок червоних гігантів.

Про це пише Phys.

Згідно з дослідженням, обидві планети обертаються навколо зірок червоних гігантів, водночас TOI-4377 b розташована на відстані 1486 світлових років від нас, а TOI-4551 b — на відстані 704 світлових років від Землі.

Учені вважають, що це не просто нові гарячі Юпітери, а представники рідкісного типу величезних планет, які мають короткий орбітальний період обертання навколо зірок і водночас перебувають поруч із червоними гігантами. Гарячі Юпітери мають схожі властивості з найбільшою планетою Сонячної системи, але вони мають вищу температуру та перебувають дуже близько до своїх зірок.

Екзопланета TOI-4377 b

Цей газовий гігант має 0,96 маси Юпітера й 1,35 діаметра Юпітера. Він обертається навколо своєї зірки на дуже близькій відстані, яка становить 0,058 астрономічної одиниці (а.о). Одна така одиниця дорівнює приблизно 150 млн км. Повне обертання навколо зірки планета здійснює за 4,38 земної доби, тобто рік тут триває понад половину земного тижня.

Екзопланета TOI-4551 b

Цей газовий гігант має 1,49 маси Юпітера, а його діаметр учені оцінюють як на 6% більший, ніж у найбільшої планети Сонячної системи. Екзопланета також перебуває близько до своєї зірки, хоча у 2 рази далі, ніж TOI-4377 b, тобто на відстані 0,1 а.о. Рік тут має тривалість 10 земних діб.

Раніше вчені з'ясували, що таємничі аномалії біля ядра Землі можуть бути залишками планети розміром із Марс, яка врізалася в нашу планету. На думку вчених, приблизно за 100 мільйонів років після утворення Сонячної системи, планета під назвою Тея врізалася в Землю. Зіткнення розплавило більшу частину Землі та Теї. На орбіту викинуло величезну кількість пилу і каміння — так зʼявився Місяць.

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