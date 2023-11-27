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Польські страйкарі планують посилити блокаду кордону України - ДПСУ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Польські страйкарі планують посилити блокаду кордону України - ДПСУ

Блокада кордону з Польщею / Фото: ТСН.ua

Українські прикордонники отримали від польських колег інформацію про намір страйкарів посилити блокаду.

Польські страйкарі планують цілодобове блокування руху на напрямку пунктів пропуску "Медика-Шегині".

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

За даними ДПСУ, українські прикордонники отримали від польських колег, що громадська акція з блокування руху вантажівок біля польського пункту пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині", від 27 листопада може відбуватися цілодобово.

Нагадаємо, під час страйку на кордоні з Польщею фіксують випадки блокування гуманітарної допомоги.

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Дата публікації
Перегляди
347
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