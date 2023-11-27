Тест з горіхами: оберіть один і дізнаєтесь про себе все

Горіхи в усі часи вважалися символом родючості, знання, мудрості. Багатьох філософів та мислителів манила смачна серединка, захована під твердою оболонкою. І не дарма. Виявляється за допомогою психологічного тесту з горіхами можна дізнатися про себе все.

Цей тест з горіхами дуже простий. Потрібно уважно глянути на зображення нижче і сказати, який горіх вам подобається найбільше. Не дивіться на малюнок довше 2-3 секунд. Краще, щоб за вас відповіла ваша підсвідомість:

Тест з горіхами / Фото: Фото з відкритих джерел

Як тільки ви зрозумієте, який горіх вибирає ваша підсвідомість, можна починати розшифровувати, що кожен з них означає.

Фундук

Зазвичай це уперті та терплячі люди, які вважають найголовнішою чеснотою в житті наполегливість. Зрештою, важко пробити "броню" фундука без наполегливості. Любителів таких горіхів важко обдурити зовнішністю, вони краще за інших знають, що головнішим є внутрішній світ людини.

Волоський горіх

Такі горіхи полюбляють філософи та мислителі. Ще в давні часи вчені провели паралель між серединкою волоського горіха та мозком. Шкаралупа його розкривається легко, якщо знати, де натиснути. Тому і любителі волоських горіхів зазвичай сприймають весь світ як велику головоломку.

Арахіс

Психологічний тест / Фото: pixabay.com

Хоча це і прості ласощі, але дуже корисні і поживні. Тому такий горіх полюбляють люди, які вміють цінувати дрібниці. У всьому любитель арахісу знайде привід для хорошого настрою. Його не зламають навіть найважчі випробування, адже він вірить, що вони його лише зміцнюють.

Мигдаль

А ось цей горіх зазвичай подобається справжнім естетам та поціновувачам прекрасного. Для таких людей дуже важлива в житті естетика, тому вони сильніше відчувають красу навколо. Але і несправедливість їх також ранить набагато сильніше. Серед тих, хто обирає мигдаль, багато художників, митців, поетів. Тобто це люди тонкої душевної організації.

Кешью

З першого погляду той, хто обрав ці горіхи, може здатися неприступним і суворим, але не дайте його зовнішності вас обдурити. Насправді перед вами справжній добряк, який відрізняється скромністю і лагідністю. Але не потрібно піддаватися спокусі скористатися їхньою добротою — такі люди точно знають, як відплатити кожному кривднику.

Фісташки

Ті, хто любить фісташки, в житті впевнені, щоб чогось досягти, потрібно працювати. Втім з цим у них зазвичай проблем жодних немає. Любителі фісташок часто справжнісінькі трудоголіки, для яких робота тільки в радість. Але при цьому вони впевнені, що нагорода за таку працю не за горами.

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