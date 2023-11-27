Тест с орехами: выберите один и узнаете о себе все

Орехи во все времена считались символом плодородия, знания, мудрости. Многих философов и мыслителей манила вкусная серединка, спрятанная под твердой оболочкой. И не зря. Оказывается, с помощью психологического теста с орехами можно узнать о себе все.

Этот тест с орехами очень прост. Нужно внимательно посмотреть на изображение ниже и сказать, какой орех вам нравится больше всего. Не смотрите на рисунок дольше 2-3 секунд. Лучше, чтобы за вас ответило ваше подсознание:

Тест с орехами / Фото: Фото из открытых источников

Как только вы поймете, какой орех выбирает ваше подсознание, можно начинать расшифровывать, что каждый из них означает.

Фундук

Обычно это упрямые и терпеливые люди, которые считают самой главной добродетелью в жизни настойчивость. В конце концов трудно пробить "броню" фундука без настойчивости. Любителей таких орехов трудно обмануть внешностью, они лучше других знают, что главнее внутренний мир человека.

грецкий орех

Такие орехи любят философы и мыслители. Еще в древности ученые провели параллель между серединкой грецкого ореха и мозгом. Скорлупа его раскрывается легко, если знать, где нажать. Потому и любители грецких орехов обычно воспринимают весь мир как большую головоломку.

Арахис

Психологический тест / Фото: pixabay.com

Хотя это и простое лакомство, но очень полезное и питательное. Поэтому такой орех любят люди, умеющие ценить мелочи. Во всем любитель арахиса найдет повод для хорошего настроения. Его не сломают даже самые трудные испытания, ведь он верит, что они его только укрепляют.

Миндаль

А вот этот орех обычно нравится настоящим эстетам и ценителям прекрасного. Для таких людей очень важна в жизни эстетика, поэтому они сильнее ощущают красоту вокруг. Но и несправедливость их тоже ранит гораздо сильнее. Среди выбирающих миндаль много художников, художников, поэтов. То есть это люди тонкой душевной организации.

Кешью

С первого взгляда избравший эти орехи может показаться неприступным и суровым, но не дайте его облику вас обмануть. На самом деле перед вами настоящий добряк, отличающийся скромностью и кротостью. Но не нужно поддаваться искушению воспользоваться их добротой – такие люди точно знают, как отплатить каждому обидчику.

Фисташки

Те, кто любит фисташки, в жизни уверены, чтобы чего-то добиться, нужно работать. Впрочем, с этим у них обычно проблем никаких нет. Любители фисташек часто самые настоящие трудоголики, для которых работа только в радость. Но при этом они уверены, что награда за такую работу не за горами.

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