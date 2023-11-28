Раскрыт секретный ингредиент: с ним ваш холодец станет прозрачным и вкусным

Холодец – вкусное и полезное блюдо. Но приготовление ее не простое и часто у кулинаров студень получается мутным.

Далеко не каждому удается приготовить прозрачный и нежирный холодец, а именно это самое важное в этом блюде. В первую очередь, опытные кулинары советуют обязательно промывать все ингредиенты перед приготовлением.

Напомним, что раньше мы рассказывали, сколько хлеба и лука нужно на один килограмм фарша.

Также не забывайте постоянно снимать пенку, которая появляется на поверхности бульона, когда вы его варите. А еще специалисты утверждают, что первый бульон из мяса нужно сливать. Так у вас точно получится более прозрачный холодец. Лишь во второй воде мясо варят уже до готовности.

Еще один важный совет касается того, когда лучше добавлять специи. Кулинары считают, что делать это нужно уже после сливания первого бульона, то есть когда вы зальете мясо второй водой.

Как сделать холодец прозрачным: один секретный ингредиент

Как сделать прозрачным холодец, если он потускнел / Фото: Pexels

Есть один секретный ингредиент, который добавляют, чтобы бульон для холодца оставался прозрачным и не тускнел. Нужно прямо в бульон влить пару сырых яиц. Всю "муть" они заберут на себя, а затем вы сможете собрать свернувшиеся яйца шумовкой вместе с пеной.

Не забудьте процедить холодец через марлю непосредственно перед тем, как разлить его по формам. После сцеживания жир поднимется и вы сможете его просто убрать.

Если у вас нет под рукой яиц или вы не хотите использовать их, можно заменить продукт альтернативой. Если вы заметили, что бульон начинает мутиться, добавьте в воду немного лимонного сока. На вкусовые качества будущего холодца это не повлияет, а вот прозрачность появится. На кастрюлю хватит сока из половины лимона.

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