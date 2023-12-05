Пять стрижек, которые не только молодят, но и не требуют укладки

Важным критерием удачной стрижки является то, сколь много времени она требует для своего укладки. Если вы не хотите каждое утро тратить драгоценные минуты, вот пять стрижек, которые молодят и не нуждаются в укладке.
Для современных женщин время всегда на вес золота, поэтому и укладка волос не должна быть слишком долговечной.
К счастью, стилисты подобрали пять стрижек, которые выглядят модно и не нуждаются в каких-то дополнительных манипуляциях.
Удлиненное каре
Если у вас от природы волнистые или пышные волосы, такой вариант стрижки подойдет идеально. С такой прической соблазнительные и стильные локоны серфера вам обеспечены даже без укладки. Любой образ станет более нежным и легким с растрепанными волосами, которые можно просто высушить феном.
Пикси
В дамский мир уже издавна и удачно интегрировались мужские стрижки. При этом короткие прически никак не уменьшают женственность образа. Напротив, они выглядят нежными и сексуальными. Короткая стрижка будет всегда иметь объем, а для разнообразия можно каждый день по-разному укладывать челку.
Wolfcut
Эта стрижка стала подлинным трендом после того, как ее подхватили западные звезды. Особенно она подходит тем, у кого от природы тонкие волосы. Главная особенность этой прически заключается в градуировании прядей, поэтому волосы имеют более объемный вид. А еще это, наверное, одна из самых коротких стрижек без укладки на тонкие волосы.
Каскад с перепадом
Если у вас непослушные волосы, выбирайте именно этот вариант. Вы сможете собираться "на скорую руку", просто встряхнуть своими локонами и получить идеальную прическу. Волосы будут выглядеть, словно вы только что вышли из салона красоты.
Рваный боб
Еще одна короткая стрижка без укладки, которая будет максимально удачной для обладательниц прямых волос. Благодаря рваной форме и плотному контуру она не требует сложной укладки, которая занимает много времени. Вы сможете в считанные минуты создавать объем.
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