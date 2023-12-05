Пять стрижек, которые не только молодят, но и не требуют укладки

Важным критерием удачной стрижки является то, сколь много времени она требует для своего укладки. Если вы не хотите каждое утро тратить драгоценные минуты, вот пять стрижек, которые молодят и не нуждаются в укладке.

Для современных женщин время всегда на вес золота, поэтому и укладка волос не должна быть слишком долговечной.

К счастью, стилисты подобрали пять стрижек, которые выглядят модно и не нуждаются в каких-то дополнительных манипуляциях.

Удлиненное каре

Удлиненное каре (фото @salonvisit) / Фото: Instagram

Если у вас от природы волнистые или пышные волосы, такой вариант стрижки подойдет идеально. С такой прической соблазнительные и стильные локоны серфера вам обеспечены даже без укладки. Любой образ станет более нежным и легким с растрепанными волосами, которые можно просто высушить феном.

Пикси

Пикси (фото @christia_2108) / Фото: Instagram

В дамский мир уже издавна и удачно интегрировались мужские стрижки. При этом короткие прически никак не уменьшают женственность образа. Напротив, они выглядят нежными и сексуальными. Короткая стрижка будет всегда иметь объем, а для разнообразия можно каждый день по-разному укладывать челку.

Wolfcut

Wolfcut / Фото: Instagram

Эта стрижка стала подлинным трендом после того, как ее подхватили западные звезды. Особенно она подходит тем, у кого от природы тонкие волосы. Главная особенность этой прически заключается в градуировании прядей, поэтому волосы имеют более объемный вид. А еще это, наверное, одна из самых коротких стрижек без укладки на тонкие волосы.

Каскад с перепадом

Каскад с перепадом / Фото: Instagram

Если у вас непослушные волосы, выбирайте именно этот вариант. Вы сможете собираться "на скорую руку", просто встряхнуть своими локонами и получить идеальную прическу. Волосы будут выглядеть, словно вы только что вышли из салона красоты.

Рваный боб

Рваный боб / Фото: pinterest.com

Еще одна короткая стрижка без укладки, которая будет максимально удачной для обладательниц прямых волос. Благодаря рваной форме и плотному контуру она не требует сложной укладки, которая занимает много времени. Вы сможете в считанные минуты создавать объем.

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