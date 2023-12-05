П'ять стрижок, які не лише молодять, але й не потребуть вкладання

Важливим критерієм вдалої стрижки є те, наскільки багато часу вона вимагає для свого вкладання. Якщо ви не хочете щоранку витрачати дорогоцінні хвилини, ось п'ять стрижок, які молодять і не потребують вкладання.

Для сучасних жінок час завжди на вагу золота, тому і вкладання волосся не повинно бути надто довготривалим.

На щастя, стилісти підібрали п'ять стрижок, які мають модний вигляд і не потребують якихось додаткових маніпуляцій.

Подовжене каре

Подовжене каре (фото @salonvisit) / Фото: Instagram

Якщо у вас від природе хвилясте чи пишне волосся, такий варіант стрижки підійде ідеально. З такою зачіскою спокусливі та стильні локони дівчини серфера вам забезпечені навіть без вкладання. Будь-який образ стане більш ніжним і легким з розпатланим волоссям, яке можна просто висушити феном.

Піксі

Піксі (фото @christia_2108) / Фото: Instagram

У жіночий світ вже давно і успішно інтегрувалися чоловічі стрижки. При цьому короткі зачіски жодним чином не зменшують жіночність образу. Навпаки, вони мають вигляд ніжних та сексуальних. Коротка стрижка буде завжди мати об'єм, а для різноманіття можна кожного дня по-різному вкладати чубчик.

Wolfcut

Wolfcut / Фото: Instagram

Ця стрижка стала справжнім трендом після того, як її підхопили західні зірки. Особливо вона підходить тим, у кого від природи тонке волосся. Головна особливість цієї зачіски полягає у градуюванні пасм, тому волосся має більш об'ємний вигляд. А ще це, напевно, одна з найкращих коротких стрижок без вкладання на тонке волосся.

Каскад з перепадом

Каскад з перепадом / Фото: Instagram

Якщо у вас неслухняне волосся, обирайте саме цей варіант. Ви зможете збиратися "на швидку руку", просто струснути своїми локонами і отримати ідеальну зачіску. Волосся буде мати вигляд, наче ви щойно вийшли із салону краси.

Рваний боб

Рваний боб / Фото: pinterest.com

Ще одна коротка стрижка без вкладання, яка буде максимально вдалою для власниць прямого волосся. Завдяки рваній формі та щільного контуру вона не потребує складного вкладання, яке займає багато часу. Ви зможете за лічені хвилини створювати об'єм.

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