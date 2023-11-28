Тест с рисунком: посмотрите на картинку и поймете, чего вы хотите от отношений

Тест с рисунком – один из самых любимых методов среди психологов. Он ведь помогает понять, что на самом деле беспокоит человека.

Обычно для таких тестов подбираются разные оптические иллюзии. Ведь каждый человек, взглянув на изображение, даст другой ответ. Главное, смотреть на рисунок всего несколько секунд, чтобы за вас "ответило" подсознание.

Напомним, что раньше мы делились тестом с орехами, который помогает узнать о себе все.

Этот тест достаточно популярен среди психологов и помогает получить точный ответ на то, какие, по мнению человека, должны быть идеальные отношения. Взгляните на изображение ниже, а после него вы найдете ответы.

Тест: оптическая иллюзия / Фото: Фото из открытых источников

Лицо

Если первым вы увидели лицо, значит вы – врожденный эмпат. То есть человек, испытывающий эмоции других, как свои собственные. Обычно такие личности ставят потребности партнера во главу угла, забывая о своих. Она также ожидает, что партнер будет поступать так же. К сожалению, это происходит далеко не всегда.

Маска

Заметили первую маску – вы человек с аналитическим складом ума. Поэтому вас тяжело обмануть красивой картинкой. Вы привыкли все разбирать в мельчайших деталях. К сожалению, часто случается так, что за деревьями вы не видите леса. То есть можете попасть в халевую в отношениях, не замечая очевидного.

Арка

Ее прежде видят люди целеустремленные, упрямые и настойчивые. На такого человека всегда можно положиться, ведь он точно примет вашу сторону в ситуации, когда другие могут отступить. Однако такой человек также потребует подобного отношения и от своего партнера. При этом компромиссов она не потерпит.

Лодки

Люди-путешественники, авантюристы и исследователи видят первыми именно лодки. Они всегда могут найти выход из любой ситуации, стараются не падать духом и не забывают подбадривать рядом. В продолжительных отношениях такие люди не могут оставаться долго. Их всегда притягивает то неизведанное, что остается за горизонтом.

Мост

Его заметят врожденные дипломаты. Для них наиболее важен консенсус, поэтому они всегда будут пытаться найти лучшее для семьи решение. Однако у таких личностей есть один весомый недостаток. Часто сложно увидеть, с кем имеешь дело, по дипломатическим утверждениям и неясным формулировкам.

Пора

Ее на рисунке увидят те, для кого отношения являются одной из форм развивающейся дружбы. Чаще именно они могут стать идеальными партнерами. Но следует отметить, что в таких отношениях будет минимум романтики. И это может понравиться далеко не всем.