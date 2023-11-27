Даша Кацурина восхитила кадрами, как Дантес учил уроки с ее 7-летней дочерью

Бизнесвумен показала, как прошел их вечер.

Бизнесвумен Даша Кацурина восхитила кадрами, как ее бойфренд, певец Владимир Дантес помогал ее 7-летней дочери с уроками.

В частности, в Instagram-stories блогерша показала, как прошел их вечер. К слову, двухлетний сын Иван заснул на диване. Тем временем семейство поужинало запеченным картофелем и селедкой.

Сын Даши Кацуриной / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Ужин Даши Кацуриной и Владимира Дантеса / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

После ужина дочь Даши принялась выполнять домашнее задание с украинского языка. Владимир Дантес помогал девочке делать уроки. Певец объяснял Саше правила и показывал, как правильно выполнить задание.

"Украинский язык с Владимиром Дантесом", — подписала кадры бизнесвумен.

Владимир Дантес и дочь Даши Кацуриной / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Отметим, у Даши Кацуриной двое детей. Блогерша от предыдущего брака с ресторатором Мишей Кацуриным воспитывает 2-летнего Ивана и 7-летнюю Сашу. С Владимиром Дантесом знаменитость начала встречаться в прошлом году.

Кстати, на днях пара показывала, как прошло их романтическое свидание в Варшаве. Влюбленные удивили особым местом, где они поужинали.

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