Блокування кордону з Польщею: заступник міністра назвав нову проблему

Через польсько-український кордон в середньому проїжджає одна вантажівка на годину щодня.
Через польських перевізників, які уже тривалий час блокують пропускні пункти на кордоні з Україною, почалися проблеми з постачання пального до України.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич.
За його словами, перетин польського кордону для українських вантажівок фактично заблокований, в середньому проїжджає одна вантажівка на годину щодня.
“Зрозуміло, це зменшує рівень нашого експорту продовольчого”, - зауважив заступник аграрного міністра.
Маркіян Дмитрасевич зазначив, що Україна має можливість використовувати залізничні шляхи, а також один з основних торговельних шляхів – через Дунай, але це не рятує ситуацію.
“Ми вже бачимо проблеми з таким важливим постачанням, як, наприклад, палива до України. Це теж треба враховувати", - наголосив він.
Нагадаємо, що 6 листопада на кордоні розпочався страйк польських перевізників. Йшлося про три пункти пропуску, до яких додався ще й четвертий. Учасники акції фактично вимагають скасування транспортного безвізу.
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