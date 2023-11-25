Блокування кордону з Польщею: заступник міністра назвав нову проблему

Через польсько-український кордон в середньому проїжджає одна вантажівка на годину щодня.

Через польських перевізників, які уже тривалий час блокують пропускні пункти на кордоні з Україною, почалися проблеми з постачання пального до України.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич.

За його словами, перетин польського кордону для українських вантажівок фактично заблокований, в середньому проїжджає одна вантажівка на годину щодня.

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“Зрозуміло, це зменшує рівень нашого експорту продовольчого”, - зауважив заступник аграрного міністра.

Маркіян Дмитрасевич зазначив, що Україна має можливість використовувати залізничні шляхи, а також один з основних торговельних шляхів – через Дунай, але це не рятує ситуацію.

“Ми вже бачимо проблеми з таким важливим постачанням, як, наприклад, палива до України. Це теж треба враховувати", - наголосив він.

Нагадаємо, що 6 листопада на кордоні розпочався страйк польських перевізників. Йшлося про три пункти пропуску, до яких додався ще й четвертий. Учасники акції фактично вимагають скасування транспортного безвізу.

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