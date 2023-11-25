Блокировка границы с Польшей: замминистра назвал новую проблему

Через польско-украинскую границу в среднем проезжает один грузовик в час ежедневно.

Из-за польских перевозчиков, которые уже долгое время блокируют пропускные пункты на границе с Украиной, начались проблемы по поставке топлива в Украину.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич.

По его словам, пересечение польской границы для украинских грузовиков фактически заблокировано, в среднем проезжает один грузовик в час ежедневно.

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"Конечно, это уменьшает уровень нашего экспорта продовольственного", — отметил заместитель аграрного министра.

Маркиян Дмитрасевич отметил, что у Украины есть возможность использовать железнодорожные пути, а также один из основных торговых путей – через Дунай, но это не спасает ситуацию.

“Мы уже видим проблемы с такими важными поставками, как, например, топлива в Украину. Это тоже нужно учитывать", — подчеркнул он.

Напомним, что 6 ноября на границе началась забастовка польских перевозчиков. Речь шла о трех пунктах пропуска, к которым добавился еще и четвертый. Участники акции фактически требуют отмены транспортного безвиза.

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