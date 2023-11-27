Украинский дрон прервал "отдых" оккупантов — видео

Оператор беспилотника 47-й ОМБр "Магура" прервал отдых и беседу двух солдат оккупационной армии РФ, которые устроили "привал" в разрушенном здании.

На видео видно, как дрон сначала наблюдает за врагом, а затем происходит мгновенный "прилет" и взрыв.

Напомним, украинские хакеры сломали Департамент инфокоммуникаций Минобороны России.

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