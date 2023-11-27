Фантастична сума: британський генерал підрахував, скільки грошей та часу потрібно Україні для перемоги

Британський генерал трохи цинічно закликав країни Європи допомагати Україні, щоб перемогти РФ грошима, а не життям "своїх дітей".

Для перемоги української армії у війні потрібно близько 75 млрд євро на рік протягом 2-3 років.

Про це заявив британський генерал у відставці, ексочільник Об'єднаного командування збройних сил Великої Британії Річард Берронс, передає Defence Express.

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"Зараз українські солдати сидять у окопах та проведуть там всю зиму без достатньої кількості боєприпасів, озброєння та тренування. У них на "полиці" нічого не залишилось, у нас на "полицях" нічого не залишилось. Ми віддали все що зберігали. Єдиний шлях перемогти – це наша мобілізація промисловості та нашої волі. Й не говорити мені те, що це неможливо, бо ви представники економіки розміром у 15 трильйонів євро на рік", – зазначив Берронс на форумі у швейцарському Люцерні.

Зауважимо, що від союзників за 2022 рік Україна, за словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, отримала 65 млрд військової допомоги (з 150 млрд євро загальної).

Краще хай воюють українці, ніж ЄС

Генерал трохи цинічно заявив європейцям, що допомога Україні для них – це "угода сторіччя", бо є можливість перемогти РФ лише витрачаючи кошти, а не "своїх дітей".

За його словами, якщо якійсь армії дати у достатній кількості такі засоби, як ракети, кібер та проксі-атаки, боєприпаси у величезній кількості, то для знищення європейської цивілізації у будь-якій країні ЄС необхідно десь два тижні.

"Після яких зникне електрика, водопостачання, соціальне забезпечення та запаси їжі. І якщо хтось у Європі думає, що це його не торкнеться – то він глибоко помиляється", – вважає Берронс.

Європа не платить за свою безпеку

На думку британського генерала, війна європейських членів НАТО з РФ – це єдиний розвиток подій, якщо Путін залишиться навіть з частиною окупованої території України.

А у разі приходу до влади у США Дональда Трампа ситуація ще більше погіршиться, адже Штати, які є головним донором для НАТО, відмовляться фінансувати Альянс. А внесок європейських країн НАТО у власну оборону складає лише 15%.

"Європейська оборона складає близько 1 трильйона євро на рік. Близько 850 млрд з них - це внесок США. Але тепер увага американців перемикається на Китай. А ще один фактор - вони розуміють, що ми побудували наш добробут, нашу систему охорону здоров'я та освіти, цей чудовий світ завдяки тому, що не витрачали сотні мільярдів євро на нашу оборону. Американські платники податків зобов'язують владу припинити це, бо вони бачать, що відволіклись, що вони у боргах. І якщо при владі опиниться Трамп, то США точно припинять це робити", – каже генерал.

Раніше Річард Берронс спрогнозував, в якому році закінчиться війна в Україні і за яких умов.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 16 листопада підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду. Пакет не включає допомоги Україні та Ізраїлю.

ТСН.ua розбирався, чому Україна ризикує опинитися без допомоги США й як достукатися до Конгресу.

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