Боррель відверто відповів, чи є в ЄС втома від України

Високий представник ЄС запевнив у продовженні допомаги державі, адже "це екзистенційне питання і для нас".

З боку країн-членів Євросоюзу не спостерігається жодних ознак втоми від України.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Радіо Свобода".

"Не бачу жодної ознаки втоми від України у країнах-членах ЄС", – запевнив очільник євродипломатії.

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Він зазначив, що аспект війни в Україні – "один із найсерйозніших з-поміж тих, із якими маємо справу".

"Але скажу щиро: жодних ознак, що свідчили би те, що ви називаєте втомою, з боку країн-членів ЄС я не бачу. Усі визнають успіхи українців. Про деякі люди не говорять, бо ви концентруєтеся на військових здобутках. Але чого вартує тільки успіх щодо експорту зерна з України, який працює!" – наголосив Боррель.

Він переконаний, що країни-члени ЄС продовжать допомагати Україні, адже "це екзистенційне питання і для нас".

Нагадаємо, видання Foreign Affairs написало у статті 17 листопада про "глухий кут" війни в Україні. У матеріалі також мовилося, що "серед західних прихильників втома від України починає позначатися на їхній готовності продовжувати потік підтримки Києву".

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