Ігнат прокоментував падіння російського "Шахеда" у Криму

У падінні дрона немає нічого дивного.
У тимчасово анексованому Криму впав російський безпілотник, який окупанти запускали по півдню України. Втім, таке "приземлення" не є чимось дивним.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За його словами, сильний вітер чи ураган може вплинути на роботу будь-яких літальних апаратів. Зокрема, і БпЛА.
"Тут нічого дивного немає. Все що завгодно могло відбутися. Це техніка, падає. Літаки падають, гелікоптери падають й безпілотники відповідно падають. Будь-яка помилка, технічна несправність могла завадити. Зокрема, й погодні умови могли завадити", - сказав Ігнат.
Представник ПС пояснив, що занадто сильний шквальний вітер чи ураган буде впливати на роботу будь-яких літальних апаратів.
Як повідомлялося, у Криму впав "Шахед", який росіяни запустили по Україні. Зазначається, що "Shahed-131/136" не долетів через штормову погоду.