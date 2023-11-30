Ігнат прокоментував падіння російського "Шахеда" у Криму

У падінні дрона немає нічого дивного.

У тимчасово анексованому Криму впав російський безпілотник, який окупанти запускали по півдню України. Втім, таке "приземлення" не є чимось дивним.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, сильний вітер чи ураган може вплинути на роботу будь-яких літальних апаратів. Зокрема, і БпЛА.

"Тут нічого дивного немає. Все що завгодно могло відбутися. Це техніка, падає. Літаки падають, гелікоптери падають й безпілотники відповідно падають. Будь-яка помилка, технічна несправність могла завадити. Зокрема, й погодні умови могли завадити", - сказав Ігнат.

Представник ПС пояснив, що занадто сильний шквальний вітер чи ураган буде впливати на роботу будь-яких літальних апаратів.

Як повідомлялося, у Криму впав "Шахед", який росіяни запустили по Україні. Зазначається, що "Shahed-131/136" не долетів через штормову погоду.

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