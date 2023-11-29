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Игнат раскрыл тактику российских атак зимой.

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Игнат раскрыл тактику российских атак зимой.

Юрий Игнат. / Фото: АрмияInform

У оккупантов нет сколько ракет, как в прошлом году.

Зимой Россия будет наносить больше ударов с помощью беспилотников. Москва имеет примерно вдвое меньше ракет, чем было в прошлом. Впрочем, неизвестно точное количество ракет у врага, потому что Москва не афиширует свои запасы.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам Игнат, Россия будет производить больше дронов — это не только "Шахеды" и "Ланцеты", но и другие БПЛА российского производства, представитель ПС подчеркнул, дроны-камикадзе постоянно меняют маршруты, чтобы избежать сбития мобильными группами.

"Их задача – обойти по максимуму наши системы ПВО, поэтому противник ищет слабые места, обходя по границам областей, используя реки, автомобильные дороги, чтобы дроны были максимально мало заметны, и чтобы как можно больше дронов достигло своих целей. Поэтому и уничтожаются они уже на подступах к объектам, городам, которые враг потенциально хочет поразить", — подчеркнул Игнат.

Напомним, Воздушные силы призывают не говорить, что РФ накопила "невероятное количество" ракет. Юрий Ишнат говорит, что 900 ракет, по оценкам накопивших россияне, — это не "невероятное количество".

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Дата публикации
Просмотры
634
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