Астрологічний прогноз на 4-5 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 22-місячний день, який триватиме дві календарні доби, дасть можливість засвоїти багато нових знань, тому бажано здобувати їх усіма можливими способами.

Символ дня: манускрипт.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: червоний, яскраво-червоний, червоногарячий, багряний.

Щасливі камені дня: блакитний агат, блакитний нефрит, синій сапфір.

За яку частину тіла відповідає: кульшовий пояс.

Хвороби дня: велика ймовірність травм, тому необхідно дотримуватися максимальної обережності.

Харчування дня: зірки наполягають на виключенні з раціону шкідливих продуктів – жирного, смаженого та алкоголю.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися.

Магія і містика дня: можна вивчати духовну літературу: навіть якщо вона читана-перечитана, можна буде знайти нові – потрібні саме в цей час – відомості.

Сни дня: сни нинішньої ночі несуть людині нові знання щодо її життя – треба звернути на них увагу.

Табу дня: не можна оприлюднювати чужі таємниці – це загрожує серйозними неприємностями.

Цитата дня: "Моя помилка в тому, що я очікував плодів від дерева, здатного приносити лише квіти" (Оноре Мірабо).

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