Астрологический прогноз на 4-5 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: 22-лунный день, который продлится двое календарных суток, даст возможность усвоить массу новых знаний, поэтому желательно приобретать их всеми возможными способами.
Символ дня: манускрипт.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный, алый, пунцовый, багряный.
Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит, синий сапфир.
За какую часть тела отвечает: тазобедренный пояс.
Болезни дня: велика вероятность травм, поэтому необходимо соблюдать максимальную осторожность.
Питание дня: звезды настаивают на исключении из рациона вредных продуктов – жирного, жареного и алкоголя.
Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.
Магия и мистика дня: можно изучать духовную литературу: даже если она читана-перечитана, можно будет найти новые – нужные именно в это время – сведения.
Сны дня: сны нынешней ночи несут человеку новые знания относительно его жизни – нужно обратить на них внимание.
Табу дня: нельзя обнародовать чужие тайны – это чревато серьезными неприятностями.
Цитата дня: "Моя ошибка в том, что я ожидал плодов от дерева, способного приносить только цветы" (Оноре Мирабо).
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