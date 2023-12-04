Астрологический прогноз на 4-5 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: 22-лунный день, который продлится двое календарных суток, даст возможность усвоить массу новых знаний, поэтому желательно приобретать их всеми возможными способами.

Символ дня: манускрипт.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный, алый, пунцовый, багряный.

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит, синий сапфир.

За какую часть тела отвечает: тазобедренный пояс.

Болезни дня: велика вероятность травм, поэтому необходимо соблюдать максимальную осторожность.

Питание дня: звезды настаивают на исключении из рациона вредных продуктов – жирного, жареного и алкоголя.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.

Магия и мистика дня: можно изучать духовную литературу: даже если она читана-перечитана, можно будет найти новые – нужные именно в это время – сведения.

Сны дня: сны нынешней ночи несут человеку новые знания относительно его жизни – нужно обратить на них внимание.

Табу дня: нельзя обнародовать чужие тайны – это чревато серьезными неприятностями.

Цитата дня: "Моя ошибка в том, что я ожидал плодов от дерева, способного приносить только цветы" (Оноре Мирабо).

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