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Астрологический прогноз на 4-5 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
33
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 4-5 декабря

Манускрипт - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: 22-лунный день, который продлится двое календарных суток, даст возможность усвоить массу новых знаний, поэтому желательно приобретать их всеми возможными способами. 

Символ дня: манускрипт. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: красный, алый, пунцовый, багряный.

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит, синий сапфир.

За какую часть тела отвечает: тазобедренный пояс. 

Болезни дня: велика вероятность травм, поэтому необходимо соблюдать максимальную осторожность. 

Питание дня: звезды настаивают на исключении из рациона вредных продуктов – жирного, жареного и алкоголя. 

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться. 

Магия и мистика дня: можно изучать духовную литературу: даже если она читана-перечитана, можно будет найти новые – нужные именно в это время – сведения. 

Сны дня: сны нынешней ночи несут человеку новые знания относительно его жизни – нужно обратить на них внимание.

Табу дня: нельзя обнародовать чужие тайны – это чревато серьезными неприятностями. 

Цитата дня: "Моя ошибка в том, что я ожидал плодов от дерева, способного приносить только цветы" (Оноре Мирабо). 

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Дата публикации
Просмотры
33
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