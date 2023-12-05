В Сенате США назначили голосование по помощи Украине

Разногласия между демократами и республиканцами по некоторым вопросам не гарантируют, что проект закона будет проголосован в Палате представителей.

Лидер большинства в Сенате США демократ Чак Шумер назначил первое голосование за проект закона, предусматривающий выделение $106 млрд, в том числе для Украины и Израиля.

Об этом информирует издание The Hill.

Сообщается, что голосование должно состояться уже на этой неделе. Шумер подчеркнул, что важность принять закон о дополнительном выделении финансов для Украины диктуется тем, что ресурсы для продолжения противодействия российским агрессорам уже заканчиваются.

"Я призываю каждого сенатора подумать, где мы есть в этот исторический момент. Национальная безопасность Америки стоит на кону во всем мире – в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе, – заявил Шумер, выступая в понедельник. – (Дополнительная помощь) — ред.) может определить траекторию развития демократии на долгие годы. Мы переживаем исторический момент", — отметил он.

В то же время, в Республиканской партии уже заявили, что будут голосовать против этого закона, если в нем не будет важных для них положений по усилению пограничного контроля на юге США. В таком случае закон может быть неприемлем, поскольку у республиканцев есть большинство в Палате представителей.

Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил журналистам, что "республиканцы хотят, чтобы мы проглотили их самые сложные предложения, и не заинтересованы в том, чтобы сесть за стол переговоров и решить этот вопрос".

Напомним, ранее сообщалось, что США и Запад имели разногласия с Украиной относительно стратегии контрнаступления.

Кроме того, мы ранее информировали, что новый глава МИД Британии улетает в США убеждать увеличить помощь Украине.

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