Самые старые в мире мужчины-тройняшки отпраздновали день рождения: сколько им исполнилось лет

Братья-тройняшки, Ларри, Лон и Джин Брауны, родившиеся 1 декабря в 1930 году, отпраздновали свой 93-й день рождения.

Они являются самыми старыми живущими сегодня мужчинами-тройняшками, сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Последний раз тройняшки были вместе в прошлом году, на свой 92-й день рождения, когда они смогли объединить свои семьи и хорошо провести время друг с другом.

Самые старые в мире мужчины-тройняшки / Фото: guinnessworldrecords.com

Несмотря на расстояние, Ларри говорит, что их отношения оставались близкими на протяжении многих лет. Они всегда пытались собираться вместе с семьями друг друга, когда это было возможно, и их дети по-прежнему близки друг с другом по сей день.

Братья родом из Калвесты, штат Канзас, США, родились во время Великой депрессии. Ларри был первенцем, за ним на свет появились Лон и Джинн. У братьев также были четверо старших братьев и сестер – три брата и одна сестра, которые уже умерли.

Самые старые в мире мужчины-тройняшки / Фото: guinnessworldrecords.com

Тройня с мамой / Фото: guinnessworldrecords.com

Братья переехали со своей семьей недалеко от Невады, штат Миссури, когда им было около семи лет, и жили там вскоре после окончания средней школы. Мальчикам нравилось играть друг с другом в баскетбол, и у них были старые баскетбольные ворота, которые они установили на грязной дороге.

Тройняшки / Фото: guinnessworldrecords.com

После того, как друг подарил братьям первую винтовку, они начали ловить опоссумов, скунсов, белок, кроликов и ондатр. Братьев также сблизила их первая собака Уайт Джеггс, которую им подарил сосед.

Самые старые в мире мужчины-тройняшки / Фото: guinnessworldrecords.com

Мальчики даже одевались одинаково, пока не подросли и не решили, что им не нравится внимание.

Самые старые в мире мужчины-тройняшки / Фото: guinnessworldrecords.com

Когда между 1950 и 1951 годами началась Корейская война, все трое братьев решили вместе записаться в ВВС. Лона и Джина приняли, но Ларри не взяли из-за астмы.

Тройни с родителями / Фото: guinnessworldrecords.com

Позже Лон стал баптистским священником и даже провел свадьбы Ларри и Джина.

Самые старые в мире мужчины-тройняшки / Фото: guinnessworldrecords.com

После службы Джинн поступил в колледж и получил степень в области электротехники, а затем до выхода на пенсию проработал в компании Phillips Petroleum Company.

Ларри некоторое время проработал в компании Boeing в Уичито, штат Канзас, а затем до выхода на пенсию работал в General Motors в Канзас-Сити.

Самые старые в мире мужчины-тройняшки / Фото: guinnessworldrecords.com

Сегодня Ларри, Лон и Джин имеют свои семьи и все они очень близки друг другу. У Ларри трое детей, восемь внуков и 12 правнуков. У Лона четверо детей, шесть внуков и трое правнуков. У Джина двое детей, шесть внуков и 10 правнуков.

Ларри и Лон живут в доме престарелых Фоксвуд-Спрингс в Рейморе, штат Миссури, а Джин живет в Бартлсвилле, штат Оклахома.

Самые старые в мире мужчины-тройняшки / Фото: guinnessworldrecords.com

Хотя они никогда не думали, что могут побить рекорд, Ларри говорит, что они рады, что смогли продержаться достаточно долго, чтобы это сделать. Он добавил, что секрет долгой и здоровой жизни для него и его братьев состоит в отказе от курения, алкоголя и наркотиков.

"Мы всегда были друг для друга не только братьями, но и друзьями, и мы всегда были защитниками друг друга", – сказал Ларри.

Напомним, в Ровно женщина родила 17-го ребенка. У нее родился 9-й сын. Дома маму ждут еще 8 мальчиков и 8 девочек.

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