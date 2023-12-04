В Ровно женщина родила 17-го ребенка

У женщины родился еще один сын.
В Ровенском областном перинатальном центре женщина, которая уже имеет своих 16 детей, 3 декабря родила мальчика.
Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.
Как рассказали врачи, у женщины родился 9-й сыночек. Дома маму ждут еще 8 мальчиков и 8 девочек.
"Вчера у нас случилось очень хорошее событие, в нашем заведении женщина родила 17-го ребенка. В семье 8 мальчиков и 8 девочек и сейчас родился 9-й мальчик. Мы поздравляем маму-героиню с рождением малыша, искренне желаем малышу расти здоровеньким под мирным небом Украины и счастливой судьбой", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве медики спасли роженицу, у которой остановилось сердце по дороге в больницу.
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