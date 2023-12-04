У Рівному жінка народила 17-ту дитину

У жінки народився ще один син.

У Рівненському обласному перинатальному центрі жінка, яка вже має своїх 16 дітей, 3 грудня народила хлопчика.

Про це повідомила пресслужба медзакладу.

Як розповіли лікарі, у жінки народився 9-й синочок. Вдома на маму чекають ще 8 хлопчиків та 8 дівчаток.

"Вчора у нас трапилася дуже гарна подія, в нашому закладі жінка народила 17-ту дитинку. В сім'ї 8 хлопчиків та 8 дівчаток і наразі народився 9-й хлопчик. Ми вітаємо маму-героїню з народженням малюка, щиро бажаємо малятку зростати здоровеньким під мирним небом України та мати щасливу долю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві медики врятували породіллю, у якої зупинилося серце дорогою до лікарні.

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