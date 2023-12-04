В Україні модифікують ракети "Нептун" – що відомо

Оборонно-промисловий комплекс України веде роботи над створенням далекобійної версії ракет для комплексу "Нептун". Йдеться про нову модифікацію зброї.

Про це в інтерв’ю АрміяInform розповів заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Він також додав, що ведеться активна робота над зміцненням системи протиповітряної оборони, однак не став розкривати якісь деталі.

"Наразі про це ми не можемо говорити докладно, скажу лише, що триває робота над модернізацією зенітно-ракетних комплексів "Бук" та С-300", - зазначив Гаврилюк.

Іван Гаврилюк також зазначив, що Головнокомандувачем ЗСУ визначена низка серйозних завдань щодо збільшення спроможностей обороно-промислового комплексу з виробництва різних категорій озброєння, військової техніки, ракет та боєприпасів, масштабування виробництва та максимальної локалізації виробництва в Україні зразків та військової техніки, які потребують ЗСУ. До цього процесу будуть залучені не тільки підприємства державної форми власності, а й приватні підприємств, в тому числі ті, які виробляють товари подвійного призначення.

Нагадаємо, ексголова МЗС України Павло Клімкін наголосив, що Росія продовжить підіймати ставки у війні проти України, тож реакція країн Заходу має бути аналогічною.

Читайте також: