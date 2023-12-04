Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ведуча ТСН Наталія Островська розсекретила незвичайне ім'я доньки

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
998
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ведуча ТСН Наталія Островська розсекретила незвичайне ім'я доньки

Наталія Островська / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Також знаменитість пояснила, чому саме так назвала дівчинку.

Ведуча ТСН і Єдиного марафону Наталія Островська розсекретила, як назвала новонароджену доньку.

У своєму Instagram знаменитість пояснила, що при виборі імені орієнтувалася на православний календар іменин. Донечка ведучої орієнтовно мала з'явитися на світ 11 листопада. Цього дня іменини Аґати. Хоч ведуча народила 17 листопада, однак від цього імені не стала відмовлятися.

"Знайомтесь. Островська Аґата Богданівна. За православним календарем іменини Аґати - 11 листопада. Ми орієнтувались на цю дату. Донечка народилась 17 листопада, але вирішили не відмовлятись від цього імені", - поділилася ведуча.

Наталія Островська з донькою / © instagram.com/nataliostrovska
Наталія Островська з донькою / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Наталія Островська пояснила значення імені донечки. Так,  Аґата у перекладі з грецької означає, що "хороша" та "добра".

"Ім'я з давньою історією, походить від грецького "agathos", перекладають як "хороша", "добра". Їй підходить і нам подобається, як звучить з по батькові - Аґата Богданівна", - зізналась ведуча.

Нагадаємо, днями ведучу Іванну Онуфрійчук запідозрили у вагітності. Знаменитість відповіла, чи дійсно вони з чоловіком Алмазом чекають на народження первістка.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
998
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація