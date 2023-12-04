Ведуча ТСН Наталія Островська розсекретила незвичайне ім'я доньки

Також знаменитість пояснила, чому саме так назвала дівчинку.

Ведуча ТСН і Єдиного марафону Наталія Островська розсекретила, як назвала новонароджену доньку.

У своєму Instagram знаменитість пояснила, що при виборі імені орієнтувалася на православний календар іменин. Донечка ведучої орієнтовно мала з'явитися на світ 11 листопада. Цього дня іменини Аґати. Хоч ведуча народила 17 листопада, однак від цього імені не стала відмовлятися.

"Знайомтесь. Островська Аґата Богданівна. За православним календарем іменини Аґати - 11 листопада. Ми орієнтувались на цю дату. Донечка народилась 17 листопада, але вирішили не відмовлятись від цього імені", - поділилася ведуча.

Наталія Островська з донькою / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Наталія Островська пояснила значення імені донечки. Так, Аґата у перекладі з грецької означає, що "хороша" та "добра".

"Ім'я з давньою історією, походить від грецького "agathos", перекладають як "хороша", "добра". Їй підходить і нам подобається, як звучить з по батькові - Аґата Богданівна", - зізналась ведуча.

Нагадаємо, днями ведучу Іванну Онуфрійчук запідозрили у вагітності. Знаменитість відповіла, чи дійсно вони з чоловіком Алмазом чекають на народження первістка.

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