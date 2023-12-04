Ведущая ТСН Наталья Островская рассекретила необычное имя дочери

Также знаменитость объяснила, почему именно так назвала девочку.

Ведущая ТСН и Единого марафона Наталья Островская рассекретила, как назвала новорожденную дочь.

В своем Instagram знаменитость объяснила, что при выборе имени ориентировалась на православный календарь именин. Дочь ведущей ориентировочно должна была появиться на свет 11 ноября. В этот день именины Агаты. Хотя ведущая родила 17 ноября, но от этого имени не стала отказываться.

"Знакомьтесь. Островская Агата Богдановна. По православному календарю именины Агаты — 11 ноября. Мы ориентировались на эту дату. Дочь родилась 17 ноября, но решили не отказываться от этого имени", — поделилась ведущая.

Наталья Островская с дочерью / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Наталья Островская объяснила значение имени дочери. Агата в переводе с греческого означает, что "хорошая" и "добрая".

"Имя с давней историей, происходит от греческого "agathos", переводят как "хорошая", "добрая". Ей подходит и нам нравится, как звучит с отчеством — Агата Богдановна", — призналась ведущая.

Напомним, на днях ведущую Иванну Онуфрийчук заподозрили в беременности. Знаменитость ответила, действительно ли они с мужем Алмазом ждут рождения первенца.

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