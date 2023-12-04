В Украине модифицируют ракеты "Нептун" – что известно

Оборонно-промышленный комплекс Украины ведет работу над созданием дальнобойной версии ракет для комплекса "Нептун". Речь идет о новой модификации оружия.

Об этом в интервью АрмияInform рассказал заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Он также добавил, что ведется активная работа по укреплению системы противовоздушной обороны, однако не стал раскрывать какие-либо детали.

"Пока об этом мы не можем говорить подробно, скажу лишь, что идет работа над модернизацией зенитно-ракетных комплексов "Бук" и С-300", — отметил Гаврилюк.

Иван Гаврилюк также рассказал, что Главнокомандующим ВСУ определен ряд серьезных задач по увеличению возможностей оборонно-промышленного комплекса по производству различных категорий вооружения, военной техники, ракет и боеприпасов, масштабированию производства и максимальной локализации производства в Украине образцов и военной техники, нуждающихся в ВСУ. К этому процессу будут привлечены не только предприятия государственной формы собственности, но и частные предприятия, в том числе производящие товары двойного назначения.

Напомним, экс-глава МИД Украины Павел Климкин подчеркнул, что Россия продолжит поднимать ставки в войне против Украины, поэтому реакция стран Запада должна быть аналогичной.

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